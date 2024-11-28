Смертельна аварія сталася вранці 28 листопада поблизу села Ставок Луцького району

Вранці 28 листопада поблизу села Ставок Луцького району сталася ДТП, внаслідок якої загинула 63-річна пішохідка. Наразі усі обставини події зʼясовують слідчі. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За інформацією правоохоронців, близько 07:00 водій автомобіля Škoda збив 63-річну місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Відомо, що за кермом легковика перебував 38-річний житель села Карпилівка. На момент аварії він був тверезим.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.