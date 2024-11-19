Аварія сталася вночі 28 жовтня 2021 року неподалік села Ветли Хмельницької області

Любешівський районний суд виніс вирок власнику автомобіля Mazda Сергію Юхимуку, який дозволив сісти за кермо пʼяному другу, а той вчинив смертельну ДТП. За скоєне обвинуваченому призначили 51 тис.грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 15 листопада, смертельна аварія сталася вночі 28 жовтня 2021 року неподалік села Ветли Камінь-Каширського району. За даними слідства, власник автомобіля Mazda 6 Сергій Юхимук після вживання алкогольних напоїв у компанії, дозволив сісти за кермо свого транспортного засобу 26-річному другу. Останній виїхав за межі проїзної частини, де врізався в електроопору та огорожу. Від отриманих трам на місці події померла 17-річна пасажирка.

У суді Сергій Юхимук визнав свою вину і щиро розкаявся. Обвинувачений стверджує, що не памʼятає усіх подій того вечора. Зокрема, як він сів у легковик і хто перебував за кермом. Проте одна із пасажирок пригадала, що власник автомобіля пересів на пасажирське сидіння, а замість нього сів товариш, який також вживав спиртне.

Суддя Ольга Цибень визнала Сергія Юхимука винним за ст. 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації), і призначити йому 51 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.