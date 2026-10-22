У Львові буде хмарно з проясненнями

У п’ятницю, 23 жовтня, у Львові та на Львівщині збережеться прохолодна та похмура погода. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.

Прогноз погоди у Львівській області: 23 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер вночі західний, 9–14 м/с, вдень південний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 3–8°С тепла, а вдень потепліє до 10–15°С тепла.

Прогноз погоди у Львові: 23 жовтня у місті також очікується хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер вночі західний, 9–14 м/с, вдень південний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 4–6°С тепла, а вдень позначки термометрів показуватимуть 12–14°С тепла.

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