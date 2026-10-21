З 26 жовтня почне поступово холоднішати

В Україну прийшло потепління, місцями позначки термометрів показуватимуть 20°С тепла. Синоптик Ігор Кібальчич розповів «Телеграфу», скільки триватиме бабине літо та коли країну накриє хвиля похолодання й заморозків.

За словами синоптика, у перші 20 днів жовтня температура повітря по всій Україні була на 0,5–3,5°C вищою за кліматичну норму. У багатьох містах пройшли сильні дощі, а у деяких місцях кількість опадів перевищила місячну норму. Особливо багато опадів випало на Одещині й Миколаївщині, де місцями затопило вулиці та присадибні ділянки.

Як розповів Кібальчич, у третій декаді жовтня в Україні збережеться відносно тепла та суха погода. Температура буде на кілька градусів вищою за звичайну для цієї пори року.

Карта погоди в Україні 22 жовтня (клікніть для збільшення)

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Суттєвих дощів у більшості регіонів не очікується. Однак на заході країни 22–23 та 26–27 жовтня можливі невеликі, місцями помірні дощі та мряка. На Правобережжі в окремі дні також з’являтимуться тумани, через що видимість на дорогах може погіршуватися.

21 жовтня вночі температура становитиме 7–13°C тепла, а вдень – від 13 до 18°C. На півночі Лівобережжя вдень буде прохолодніше – від 9 до 14°C тепла.

З 22 по 25 жовтня вночі очікується 6–12°C, а вдень – від 14 до 20°C. Найхолодніше буде на заході України, де 23 жовтня температура через хмарність опуститься до 8–13°C тепла.

Карта погоди в Україні 26 жовтня (клікніть для збільшення)

З 26 жовтня почне поступово холоднішати. Вночі до кінця місяця температура становитиме 1–7°C тепла. На півночі країни місцями можливі заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. При цьому вдень збережеться відносно тепла погода – 11–16°C.

Раніше науковиця також розповіла, якою буде погода взимку 2026–2027 років і коли українцям чекати на перший сніг.