Іван Тимошенко звільнився з департаменту інформаційних технологій ОГП за два дні до виїзду Кравченка з України

НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному фігуранту справи «Карфаген» про злочинну організацію в Офісі генпрокурора, яка покривала шахрайські кол-центри. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у четвер, 22 жовтня.

Підозру отримав колишній голова одного з департаментів Офісу генпрокурора. Імені підозрюваного антикорупційні органи не називають. Водночас «Українська правда» повідомила, що йдеться про ексначальника департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івана Тимошенка. За даними «Слідство.Інфо», той звільнився за власним бажанням за два дні до виїзду тогочасного генпрокурора Руслана Кравченка за кордон.

«За даними слідства, посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми. Він безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів та систематичне одержання від них грошових коштів», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Крім того, за версією слідства, підозрюваний забезпечував загальну безпеку та конспірацію членів злочинної організації, а також залучав інших осіб до схеми. Загальна сума задокументованої правоохоронцями неправомірної вигоди перевищила 1 млрд грн.

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Фігуранту повідомили про підозри за ч. 3 ст. 255 ККУ (організація та участь у злочинному угрупованні) та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 ККУ (співучасть в отриманні неправомірної вигоди за змовою групою осіб, або поєднана з вимаганням). Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до функціонування.

Імʼя Івана Тимошенка раніше фігурувало у справі «Карфаген». За даними слідства, його влаштував на посаду начальника департаменту ще один з головних фігурантів справи Сергій Кропива. Раніше вони працювали в департаменті кіберполіції Нацполу, а потім – в Одеській ОДА. Зазначається, що Кропива залучав Тимошенка до розвʼязання побутових питань колишнього генпрокурора Руслана Кравченка – зокрема, пошук житла у Мадриді. За версією слідства, Тимошенко також збирав із колег і друзів гроші на подарунки. Зокрема, він брав участь у виборі мотоцикла Harley-Davidson для Кропиви.

Нагадаємо, 9 жовтня виконувач обовʼязків генпрокурора Антон Ковальський заявив, що з ОГП звільнили вісьмох посадовців, які фігурували у матеріалах «Карфагену». Після цього Офіс генпрокурора також реорганізували низку департаментів:

департамент міжнародного співробітництва;

департаменту інформаційних технологій, який очолював Тимошенко;

департамент нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій;

департамент міжнародного співробітництва;

департамент організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення.

Тоді ж Ковальський заявив, що з посад звільнили керівника департаменту та начальника управління одного з департаментів. Водночас імен посадовців він не уточнив. Крім того, триває службове розслідування щодо затриманого Сергія Кропиви. За даними НАБУ, саме Кропива організував схему з шахрайськими кол-центрами. За матеріалами слідства, він також був близький з колишнім генпрокурором Русланом Кравченком та отримував від нього розпорядження щодо ремонту в будинку.

Сам Кравченко виїхав з України у вересні 2026 року, самостійно оформивши собі відрядження до Парижа, а згодом його звільнили за рішенням Верховної Ради. Після завершення відрядження Кравченко не повернувся до України та зареєстрував нове місце проживання у Відні разом із дружиною Олександрою.