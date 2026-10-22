Петр Павел вважає, що відновлення економічних відносив після завершення війни в Україні може спонукати Росію не вести гібридну агресію проти Європи

Президент Чехії Петр Павел вважає, що західні партнери були близькими до того, щоб втратити шанс на запровадження перемирʼя між Росією та Україною. Він назвав рішення США укласти дизельну угоду з Росією «простором для її перепочинку», і не виключив відкритий збройний конфлікт з Росією, йдеться в інтервʼю Axel Springer Global Reporters Network, передає Onet.

Коментуючи те, що Європа була відсутня за столом переговорів щодо припинення вогню в Україні, Павел наголосив, що обговорення європейської безпеки не може відбуватися без європейців. За його словами, Європа має розробити чітко сформульовану концепцію переговорів, провівши внутрішні дебати.

«Потрібно відповісти на питання: чого ми хочемо досягти? І після цих дебатів ми повинні призначити особу або групу людей, які виступатимуть від імені Європи. Не обов'язково представників ЄС чи НАТО, а просто політичних лідерів, які отримають мандат від інших на ведення переговорів», – сказав він.

Президент Чехії заявив, що російсько-українська війна у нинішньому форматі може «тривати вічно». Війну Росії проти України Петр Павел порівняв з Першою світовою війною «із зоною смерті практично без руху». Водночас він не виключив ризику відкритого збройного конфлікту з Росією.

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«Я вважаю, що такий ризик існує. Якщо ми продовжимо тим самим шляхом, що й раніше, може статися ескалація, яка зрештою призведе до конфлікту – відкритого збройного конфлікту. Наразі ми спостерігаємо форму гібридної війни, за більшістю атак якої стоїть Росія. Головна мета цієї кампанії – посіяти розбрат у ЄС та НАТО, підірвати довіру до наших інституцій та відбити у нас бажання підтримувати Україну», – сказав Павел.

На думку лідера Чехії, потреби у російських гідридних атаках не буде, якщо російсько-українська війна припиниться. Після того, як вважає Павел, західні партнери можуть запропонувати Росії «стимул» не відновлювати атаки.

«А під “стимулом” я маю на увазі відновлення економічної діяльності, співпраці та торгівлі, що є досить спокусливим для Росії. Давайте використаємо всі доступні інструменти – політичні, військові, дипломатичні та навіть економічні – щоб розробити план, який буде вигідним для України, вигідним для нас, а також вигідним для Росії. Принаймні на деякий час ми можемо відновити баланс у Європі», – сказав Павел.

Водночас президент Чехії заявив, що союзники були досить близькі до ситуації, за якої шанс на припинення вогню між Росією та Україною міг бути втрачений. За його словами санкції ЄС та США проти Росії давали результати попри заперечення Кремля. На думку Павела, Москва «відчувала тиск» на технологічному та побутовому рівні.

«Я думаю, що якби ми змогли підтримувати цей темп, був би шанс змусити Росію погодитися на припинення вогню. Однак, Москва зараз отримала певний простір для перепочинку. Це сталося завдяки грошам зі Сполучених Штатів в обмін на російську нафту та ознакам того, що може бути готовність досягти угоди без залучення Європи та України. Зараз буде набагато складніше, оскільки Росія використовує цю динаміку, щоб зняти з себе тиск. Для них це підняття морального духу», – сказав Павел.

За словами Петра Павела, росіяни та американці ігнорують Європу щодо ведення переговорів, оскільки бачать її слабкість.

«Вони не сприймають Європу серйозно, бо бачать, наскільки ми розділені, наскільки ми слабкі та як довго нам потрібно, щоб прийняти будь-яке рішення. Якщо ми не змінимо це дуже швидко, ми станемо неважливими», – сказав Павел.

Нагадаємо, 20 жовтня представник Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з Володимиром Зеленським в Осло, а 21 жовтня – з російським диктатором Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі. Після цього він оголосив про відновлення переговорів у тристоронньому форматі на рівні технічних команд. Водночас у Кремлі заявили, що Віткофф передав мирні пропозиції України та Європи, які містили «небагато корисного».

За словами Володимира Зеленського, зустріч трьох делегацій може відбутися на початку листопада. Під час зустрічі планують готуватися до саміту на рівні лідерів, а також обговорити гуманітарні питання. Європейська сторона до переговорів не була долучена.