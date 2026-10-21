Стів Віткофф, Александр Стубб, Володимир Зеленський та Йонас Гар Стьоре в Осло (20 жовтня 2026 року)

Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що переговори з Володимиром Зеленським в Осло та Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі були конструктивними. Дипломат підтвердив, що планується відновлення тристоронніх переговорів за участі української, американської та російської делегацій. Про це він написав у соцмережі X у середу, 21 жовтня.

За словами Стіва Віткоффа, під час переговорів із Володимиром Зеленським у столиці Норвегії Осло вдалося досягти прогресу. Тому 21 жовтня він відвідав Росію, щоб під час зустрічі з Владіміром Путіним «розвинути» цей прогрес та «обговорити рамкові умови миру». Представник Дональда Трампа назвав обидві зустрічі конструктивними та повідомив про плани продовжити переговори в тристоронньому форматі за участі України, США та Росії.

«Обговорення були конструктивними; вони триватимуть у форматі тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами, Україною та Росією на технічному рівні. Хоча попереду ще багато важливої роботи, президент Трамп залишається відданим меті завершити цю війну та досягти всеосяжного й довготривалого миру, який забезпечить безпеку та процвітання для прийдешніх поколінь», – написав Стів Віткофф.

Нагадаємо, 20 жовтня в Осло відбулися переговори між Володимиром Зеленським і Стівом Віткоффом, а також представниками Європи – прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Під час цієї зустрічі сторони розробили нові мирні пропозиції щодо завершення російсько-української війни, які Віткофф представив Путіну 21 жовтня в Санкт-Петербурзі.

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Водночас помічник Владіміра Путіна Юрій Ушаков заявив, що мирні напрацювання Києва та Європи, які передав Віткофф, містили «небагато корисного для врегулювання конфлікту». Однак Ушаков повідомив, що Путін погодився відновити тристоронні переговори. Головною темою майбутніх перемовин за участі делегацій США, України та Росії Ушаков назвав безпеку країн після завершення війни.

Додамо, що на тлі дипломатичних зусиль США Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News заявив, що погодиться на мирну угоду, у межах якої російсько-українська війна буде «заморожена» на поточній лінії розмежування.