Інцидент стався у будинку на вул. Вишнівецького

У четвер, 22 жовтня, у Тернополі чоловік погрожував підірвати гранату, а потім вистрибнув з вікна п’ятого поверху. Інцидент стався у квартирі в будинку на вул. Вишнівецького. Подробиці ZAXID.NET розповіли в пресслужбі поліції Тернопільської області.

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За даними поліцейських, чоловік погрожував підірвати гранату після конфлікту з матір’ю. Він сам викликав поліцію до свого будинку. Правоохоронці ж зателефонували в екстрену допомогу. Чоловік вимагав, щоб матір віддала йому документи на квартиру, в іншому випадку він підірве вибухівку.

Поліцейські також поспілкувалися з родичкою чоловіка. За її словами, останніми днями син вживав наркотики, поводився неадекватно та погрожував підірвати всіх. Щоб уникнути подальшого загострення конфлікту, чоловіка відправили до окремого житла. Однак це не припинило погроз: він продовжив надсилати повідомлення та вимагати документи на право власності на квартиру, йдеться у повідомленні поліції.

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Коли на місце прибули правоохоронці, чоловік вийшов на балкон із ножем і почав погрожувати. Поліцейські підозрювали, що він може перебувати у стані наркотичного сп’яніння.

Після тривалих перемовин спецпризначенці зайшли до забарикадованої квартири. Однак чоловік кинувся до віддаленої кімнати та вистрибнув із вікна п’ятого поверху. Із тяжкими травмами його госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. Наразі правоохоронці проводять перевірку.