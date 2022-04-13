40-річного власника будинку затримали, він перебуває під вартою

Мешканець Чернівецького району облаштував у своєму будинку лабораторію для виготовлення наркотиків Під час обшуків у помешканні 40-річного фігуранта виявили ємності з канабісом, посуд із залишками психотропів та інші речовини. Наразі чоловік перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у середу, 13 квітня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, правоохоронці провели обшуки у будинку 40-річного мешканця села Ванчиківці. «Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурант у власному помешканні облаштував лабораторію, в якій виготовляв наркотичні засоби», – йдеться у повідомленні поліції.

У результаті обшуку поліцейські вилучили понад 120 грамів канабісу з різних ємностей, колбу із порошкоподібною речовиною білого кольору, посуд із залишками психотропної речовини та інші докази. Усі вилучені речі направили на експертизу.

40-річному чоловікові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Наразі затриманий перебуває під вартою, за облаштування нарколабораторії йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскаціє майна.