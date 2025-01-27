Аварія сталася 1 серпня 2024 року в селі Корост Сарненського району

Сарненський районний суд виніс вирок 40-річному трактористу Миколі Чижу за смертельну ДТП. Обвинувачений порушив правила дорожнього руху і почав раптово розвертатися на дорозі, внаслідок чого у нього врізався 28-річний мотоцикліст. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. За скоєне водію трактору призначили 1,5 року іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 20 січня, аварія сталася 1 серпня 2024 року на вулиці Центральній в селі Корост Сарненського району. За інформацією слідства, 28-річний водій мотоцикла Loncin в’їхав у трактор під керуванням 40-річого Миколи Чижа, який в цей час повертав ліворуч. Відомо, що обвинувачений мав захворювання очей, через яке взагалі не мав права сідати за кермо. Крім того, у нього не було водійського посвідчення, а транспортний засіб був технічно несправний.

У результаті зіткнення 28-річний мотоцикліст загинув, а його 18-річний пасажир постраждав.

Суддя Ігор Довгий визнав Миколу Чижа винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), проте звільнив від основного покарання й призначив 1,5 року іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.