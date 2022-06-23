40-річний мешканець Чернівців отримав вісім років за напад на перехожу
Чоловік підбіг до літньої жінки на вулиці і, погрожуючи пістолетом, забрав гроші
Мешканець Чернівців отримав вісім років тюрми за напад на 61-річну перехожу. Інцидент стався ще у березні 2022 року на вулиці Січових Стрільців, коли грабіжник раптово підбіг до жінки на вулиці і, погрожуючи пістолетом, забрав у неї гроші. Виявилося, що нападник вже був неодноразово судимий.
Про вирок 40-річному мешканцю Чернівців у четвер, 23 червня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. За даними правоохоронців, грабіж стався 22 березня 2022 року на вулиці Січових Стрільців у Чернівцях. Після пограбування постраждала сама звернулася до поліції, уточнивши, що грабіжник на вулиці почав вимагати у неї гроші, а коли вона відмовилась – погрожував пістолетом. Пенсіонерка злякалася і віддала кошти нападнику. Невдовзі правоохоронці затримали грабіжника у нього вдома.
«Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 22 березня цього року, перебуваючи на вулиці Січових Стрільців у Чернівцях, чоловік напав на 61-річну місцеву жительку, погрожуючи предметом схожим на пістолет заволодів її грошовими коштами. Громадянин неодноразово був судимим», – йдеться у повідомленні прокуратури.
Суд визнав 40-річного мешканця Чернівців винним за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбійний напад в умовах воєнного стану) та присудив йому вісім років позбавлення волі.