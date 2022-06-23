Забравши гроші від пенсіонерки, чоловік утік

Мешканець Чернівців отримав вісім років тюрми за напад на 61-річну перехожу. Інцидент стався ще у березні 2022 року на вулиці Січових Стрільців, коли грабіжник раптово підбіг до жінки на вулиці і, погрожуючи пістолетом, забрав у неї гроші. Виявилося, що нападник вже був неодноразово судимий.

Про вирок 40-річному мешканцю Чернівців у четвер, 23 червня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. За даними правоохоронців, грабіж стався 22 березня 2022 року на вулиці Січових Стрільців у Чернівцях. Після пограбування постраждала сама звернулася до поліції, уточнивши, що грабіжник на вулиці почав вимагати у неї гроші, а коли вона відмовилась – погрожував пістолетом. Пенсіонерка злякалася і віддала кошти нападнику. Невдовзі правоохоронці затримали грабіжника у нього вдома.

«Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 22 березня цього року, перебуваючи на вулиці Січових Стрільців у Чернівцях, чоловік напав на 61-річну місцеву жительку, погрожуючи предметом схожим на пістолет заволодів її грошовими коштами. Громадянин неодноразово був судимим», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 40-річного мешканця Чернівців винним за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбійний напад в умовах воєнного стану) та присудив йому вісім років позбавлення волі.