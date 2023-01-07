Жінку затримали під час отримання "гонорару"

У Львові поліція затримала 41-річну жінку, яка шукала чоловіків призовного віку, що хотіли виїхати за кордон, і пропонувала їм «фахову» допомогу у цьому – внесення фіктивних даних в інформаційну систему – за 3 тис. доларів США. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

Своїх «клієнтів» затримана запевняла, що має надійні «зв’язки» та може вносити недостовірні відомості про людей до бази даних.

«Вона неправомірно вносила їх дані до системи «Шлях». Таким чином призовникам дозволявся виїзд за межі України, зокрема як волонтерам-водіям, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України», – додали у Львівській обласній прокуратурі.

Жінку затримали під час отримання 3 тис. доларів США, гроші вилучили, а їй вручили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне жінці загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції перевіряють можливість причетності інших людей до незаконної діяльності затриманої для притягнення їх до відповідальності. Триває слідство.

Додамо, що для внесення даних в систему «Шлях» водії, які перевозять гуманітарну допомогу чи медичні вантажі, подають заявки у міністерство інфраструктури або в обласну військову адміністрацію, адміністратори якої вносять дані в систему. Погоджує виїзд на основі даних із системи «Шлях» Державна прикордонна служба.

Як інформував ZAXID.NET, від початку запровадження воєнного стану близько 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну.