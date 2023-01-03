Вартість птаха на чорному ринку сягає кількасот тисяч злотих

Польські прикордонники затримали у пункті пропуску «Медика» 57-річного українця, який намагався ввезти на територію Польщі 5 живих соколів. Про це повідомляє податкова адміністрація Підкарпатського воєводства.

Ідеться про вид сапсанів, що охороняються конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Українець перевозив одного приблизно дворічного самця і чотирьох самок сапсана, яким менше року.

Зазначається, що птахи перевозились у негуманних умовах – в багажі, зі зв’язаними крилами, лапами і дзьобами. Також митники підозрюють, що птахів нагодували снодійним, аби вони не привернули увагу під час контролю на кордоні.

Вилучені в українця сапсани (фото KAS)

Птахів могли виловити у дикій природі, адже вони не мають ознак одомашнення. Ці сапсани живуть в Норвегії і Фінляндії, але шлях міграції цих птахів пролягає через Україну, а саме – через Одеську область.

Вартість одного такого птаха на чорному ринку, кажуть польські митники, сягає кількох сотень тисяч злотих. Зараз вилучені в українця птахи перебувають у центрі реабілітації для вилучених тварин – там вони будуть до рішення суду.

57-річному українцю, відповідно до законодавства ЄС про перевезення тварин, що є під загрозою зникнення, загрожує від трьох місяців до 5 років позбавлення волі. Також йому висунуть обвинувачення у знущанні над тваринами. Справу розглядатиме суд у Перемишлі.

Упродовж 2022 року митники Підкарпатського воєводства запобігли незаконному переміщенню 12 тис. зразків охоронюваних видів, в тому числі – живих тварин і птахів.