Аварія сталася на трасі Долина – Хуст у селі Мислівка

Смертельна аварія сталася на автодорозі Р-21 сполученням Долина – Хуст. 41-річний мотоцикліст зіткнувся з металевим відбійником. Від отриманих травм прикарпатець помер на місці.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 24 червня, аварія сталася напередодні неподалік села Мислівка Вигодської громади.

«На автомобільній дорозі Р-21, сполученням Долина – Хуст, 41-річний мотоцикліст, місцевий мешканець, на заокругленій ділянці дороги з’їхав з автодороги та в’їхав в металевий відбійник. Від отриманих травм керманич загинув на місці аварії», – інформують правоохоронці.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.