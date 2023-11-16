42-річну мешканку Червонограда знайшли мертвою у власній квартирі
Жінка тривалий час не відчиняла двері квартири
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Трагічний випадок трапився на вул. Бандери в Червонограді
У Червонограді в одній із квартир житлової багатоповерхівки виявили тіло 42-річної власниці помешкання. Тривалий час вона не відчиняла двері, тому сусіди викликали рятувальників.
Як повідомили в ДСНС, 15 листопада до рятувальників надійшло повідомлення про те, в Червонограді власниця квартири дев’ятиповерхового будинку на вул. Бандери, 18 тривалий час не відчиняє двері. За допомогою спеціального обладнання рятувальники відчинили двері.
Поліція, що приїхала на місце інциденту, виявила в квартирі тіло 42-річної жінки – власниці квартири. Обставини її смерті встановлять слідчі.
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