43-річнчного мешканця Чернівців засудили до п’яти років позбавлення волі за крадіжку старт-годинника із ТРЦ «Майдан» у центрі міста. Годинник коштував менше ніж 1,5 тис. грн, чоловік не встиг його винести з магазину, бо крадіжку помітив продавець. Відомо, що чернівчанин раніше вже був судимий за кримінальні злочини. Зараз покарання є більш суворим через вчинення крадіжки у період воєнного стану.

Як у п’ятницю, 22 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, крадіжка із магазину в центрі міста сталася ще у березні. За даними слідства, 43-річний мешканець Чернівців викрав із ТРЦ «Майдан» старт-годинник, його помітив продавець. Виявилося, що чернівчанин раніше уже був судимий за злочини.

«Під час судового розгляду встановлено, що у березні цього року 43-річний чернівчанин викрав з магазину електроніки у ТРЦ «Майдан» смарт-годинник вартістю майже 1,5 тис. грн. Спроба вийти з магазину непоміченим провалилась, оскільки був викритий продавцем», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 43-річного мешканця Чернівців винним за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 ККУ (закінчений замах на таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану) та призначив п’ять років позбавлення волі.