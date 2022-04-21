Чорнозем добували екскаватором на території дослідного господарства у Чернівцях

Поліція затримала трьох буковинців, які незаконно видобували чорнозем на території дослідного господарства у Чернівцях і вивозили вантажівками. За крадіжку землі мешканцям Буковини загрожує до трьох років обмеження волі.

Як у четвер, 21 квітня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, на території дослідного господарства троє чоловіків екскаватором незаконно знімали поверхневий шар ґрунту й двома вантажівками вивозили його з території. Порушниками виявилися троє мешканців Чернівецького району.

«Поліцейські викрили протиправні дії трьох жителів Чернівецького району, які у Чернівцях на території дослідного господарства екскаватором незаконно знімали поверхневий шар ґрунту й двома вантажівками вивозили його. Правоохоронці встановили порушників – жителі Чернівецького району віком 35-45 років», – йдеться у повідомленні поліції.

У порушників вилучили спецтехніку, а також незаконно видобутий ґрунт. Також правоохоронці направили зразки вилученого чорнозему на експертизу і підготували клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239-1 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель). За скоєне мешканцям Буковини загрожує до трьох років обмеження волі.