У Червонограді поліція затримала 34-річного церковного злодія
Чоловік вкрав позолочений престольний хрест
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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34-річний червоноградець вкрав з церкви хрест
Ввечері п'ятниці, 6 серпня, до червоноградської поліції звернувся місцевий священик, який повідомив, що церкву обікрали. Злодій виніс позолочений престольний хрест, повідомила прес-служба поліції.
Про крадіжку з церкви поліція дізналася о 20:00 і вже за годину дільничний встановив особу зловмисника та знайшов злодія. Ним виявився 34-річний червоноградець.
Вкрадений престольний хрест
Злодія вдалося знайти за гарячими слідами. Під час огляду у нього вилучили той самий вкрадений хрест.
За скоєне 34-річному місцевому мешканцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.
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