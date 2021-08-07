34-річний червоноградець вкрав з церкви хрест

Ввечері п'ятниці, 6 серпня, до червоноградської поліції звернувся місцевий священик, який повідомив, що церкву обікрали. Злодій виніс позолочений престольний хрест, повідомила прес-служба поліції.

Про крадіжку з церкви поліція дізналася о 20:00 і вже за годину дільничний встановив особу зловмисника та знайшов злодія. Ним виявився 34-річний червоноградець.

Вкрадений престольний хрест

Злодія вдалося знайти за гарячими слідами. Під час огляду у нього вилучили той самий вкрадений хрест.

За скоєне 34-річному місцевому мешканцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.