22-річний хлопець причетний до щонайменше восьми крадіжок із храмів

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який обкрадав церкви. 22-річний хлопець викрадав церковний посуд, техніку та гроші.

Як повідомили у поліції, у середу, 9 червня, до самбірських правоохоронців надійшло два повідомлення про крадіжки в сільських церквах. Поліцейські з’ясували, що в обох випадках грабіжник проник у храми через вікна, викрав скриньки для пожертв із грошима, церковний посуд, звукову апаратуру та інше майно, після чого втік.

Зловмисником виявився раніше судимий за крадіжки 22-річний мешканець Самбірського району. У помешканні хлопця знайшли речі, що доводять його причетність щонайменше до восьми крадіжок у сільських церквах району, а також у Самборі та Старому Самборі.

Поліція хлопця затримала й невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Йому готують підозру у крадіжці за ч. 3 ст. 185 ККУ. Якщо його провину доведуть, йому загрожує позбавлення волі від трьох до шести років.