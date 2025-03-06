Житель села Дубівка Вараського району Віктор Ямпольський став рекордсменом України з найдовшого перебування в ополонці. 43-річний чоловік пробув у крижаній воді 40 хвилин 8 секунд. Про це повідомила 6 березня керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

За її інформацією, температура води під час встановлення рекорду становила 1º тепла, а повітря – 8º морозу.

«Чоловік весь час аналізував, як реагує на це його організм, і виявив, що першими замерзають руки і шия. Каже, якби не це, то сидів би в ополонці й довше, бо отримує неймовірне енергетичне піднесення. А ще нас вразило, як за татом безстрашно полізли у крижану воду і його три донечки – 14, 12 і 6 років», – зазначила Лана Вєтрова.

Як йдеться у повідомленні, попередній рекорд в цій номінації належав мешканцю Кривого Рогу Олегу Пономарьову, який торік декламував у крижаній воді авторські вірші упродовж 30 хвилин 33 секунд.