Закарпатець стріляв у повітря та у свого 34-річного односельчанина

Мешканець Закарпаття з рушниці вистрілив у свого 34-річного односельця, вимагаючи повернути борги. Хулігана ще до приїзду поліції затримали сусіди потерпілого. За скоєне нападнику загрожує до восьми років ув’язнення, зараз він перебуває у СІЗО.

За інформацією прес-служби поліції Закарпаття, інцидент стався у Берегівському районі у неділю, 24 квітня. Виклик про стрілянину в одному із берегівських сіл надійшов правоохоронцям близько 13:00. Заявник розповів, що до нього зі зброєю прийшов знайомий та погрожує йому.

«До будинку заявника приїхав 47-річний односелець та став вимагати негайно погасити його боргові зобов’язання. Після цього він дістав гладкоствольну рушницю та вистрелив один раз в повітря, а другий в бік 34-річного потерпілого», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що нападника до приїзду поліцейських допомогли затримати сусіди. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. З місця події вилучили рушницю, на яку закарпатець мав дозвіл, а також дві гільзи. Всі речові докази відправлять на експертизу. Mercedes, на якому приїхав нападник, помістили на штрафмайданчик.

Зараз 47-річний закарпатець перебуває у СІЗО, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 355 ККУ (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я). За скоєне закарпатцю загрожує до восьми років позбавлення волі.