Подія сталася у селі Середнє Водяне Рахівського району

49-річний мешканець села Середнє Водяне Рахівського району вирішив розіграти батьків і прикинувся мертвим. За неправдивий виклик лікарів швидкої допомоги на чоловіка склали адмінпротокол, який передбачає від 850 до 3400 грн штрафу.

Як повідомилиу Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 19 серпня, лікарі «швидкої», повертаючись з Рахова, отримали виклик про те, що мешканець Середнього Водяного раптово втратив свідомість і не приходить до себе. Біля будинку медиків зустріли стурбовані батьки пацієнта.

«На підлозі нерухомо лежить чоловік, очі заплющені, на подразники не реагує. Оглядаю, перевіряю тиск, пульс, знімаю кардіограму – все в нормі. Беру кров на цукор і м’язи руки скорочуються. Готую препарат для ін’єкції і пацієнт розплющує очі і встає зі словами: ніякої допомоги не потрібно я просто вирішив батьків розіграти», – розповіла фельдшер Мар’яна Бережник.

На місце події медики викликали правоохоронців, які склали на 49-річного чоловіка адмінпротокол за неправдивий виклик екстреної служби. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 850 до 3400 грн.