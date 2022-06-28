У прикордонному селі на Рівненщині 49-річна жінка потрапила у лікарню після укусу гадюки. Змія вжалила, коли жінка гребла сіно. Потерпіла скаржилась на слабкість, нудоту та біль у місці укусу. Їй надали необхідну допомогу та доправили у лікарню.

Як повідомляє рівненська «швидка», інцидент стався близько 20:00 у понеділок, 27 червня. Першу допомогу потерпілій надав місцевий фельдшер у села Познань Сарненського району.

На місце виїхала бригада швидкої допомоги. Медикам постраждала розповіла, що наступила на гадюку, коли гребла сіно. Змія вжалила її у ногу.

«Медики «швидкої» оглянули пацієнтку (орієнтовно 49 років). Було виявлено укус на лівій стопі, опухлість та кров'янистий висип на нозі. Жінка скаржилася на загальну слабкість, нудоту, блювоту та пекучу біль в ділянці укусу», – йдеться у повідомленні.

Жінку доправили у Рокитнівську районну лікарню. Після надання медичної допомоги її загальний стан покращився.