За день неділі, 26 червня, троє мешканців Львівської області потрапили до лікарень унаслідок укусу змії. Про це повідомили в управлінні ДСНС Львівщини.

Опівдні 26 червня в реанімаційне відділення Бориславської центральної міської лікарні потрапила 21-річна мешканка села Перепростиня Дрогобицького району після укусу змії. Її стан лікарі оцінюють середньої важності.

Цього ж дня, о 18:00 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру потрапив 13-річний мешканець Стрия, якого вкусила змія.

Пізніше після укусу змії в реанімацію Бориславської центральної міської лікарні потрапила 25-річна жінка, мешканка села Опака Дрогобицького район.

Рятувальники нагадують мешканцям Львівщини бути обережними та уважними, перебуваючи в лісі чи на природі, й взувати високе щільне взуття. Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві та кущах.

Побачивши змію, не варто панікувати, наближатися до неї чи робити різкі рухи, натомість необхідно спокійно відійти.