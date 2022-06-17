На фото лісовий полоз, якого рятувальники спіймали разом із герпетологом у Новому Роздолі

У місті Новий Розділ, що на Львівщині, виявили двох рідкісних червонокнижних змій. Йдеться про неотруйного плазуна – полоза лісового. Одну змію знайшли на території дитячого садка, іншу – на дамбі місцевого озера, повідомили у прес-службі Стрийського районного управліня ДСНС у п'ятницю, 17 червня.

У середу, 15 червня, рятувальники разом із герпетологом Тарасом Гринчишиним піймали одного плазуна, довжиною півтора метри на території дитячого садка №9, а іншого – на дамбі озера Барвінок.

Герпетолог Тарас Гринчишин, підтвердив, що спіймані змії – це полоз лісовий і вони цілком безпечні. Ба більше, ці змії рідкісні для України і занесені у Червону книгу.

До слова, полоз лісовий (або полоз ескулапів) охоче живе у покинутих будівлях. Ці змії виростають до двох метрів у довжину, у них гладенька однотонна луска, від різних відтінків оливкового, бурого чи сірого кольорів до майже чорного. По боках голови у полоза лісового є жовтуваті плями. Ця змія не отруйна та безпечна, вона живиться мишами та абсолютно не загрожує людині.

Нагадаємо, у червні минулого року таку ж змію було знайдено у львівському парку «Високий замок». Тоді висували припущення, що лісовий полоз потрапив до Львова з карпатського лісу у чиїйсь машині.