За день понеділка, 20 червня, двоє мешканок Львівської області потрапили до лікарні після укусу змії. Про це повідомили в управлінні ДСНС Львівщини.

Вранці 20 червня після укусу змії в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні потрапила 28-річна мешканка села Верхня Яблунька Самбірського району. Жінка перебуває в стані середньої важкості.

Того ж дня пообіді після укусу змії до реанімації Ходорівської міської лікарні потрапила 65-річна мешканка села Бринці Церковні Стрийського району. Її стан лікарі також оцінюють середньої важкості.

Рятувальники нагадують мешканцям Львівщини бути обережними та уважними, перебуваючи в лісі чи на природі, й взувати високе щільне взуття . Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві та кущах.

Побачивши змію, не варто панікувати, наближатися до неї чи робити різкі рухи, натомість необхідно спокійно відійти.