Після багаторазового прання, одяг з часом втрачає насиченість кольору. Але, якщо ви хочете освіжити улюблену футболку, то це ще можливо зробити.

Якщо ваші сорочки або штани вже втратили фарбу, мало що можна зробити, щоб відновити їхній колишній колір. Однак ви можете освіжити колір одягу, пише ProStyle.

1. Фарбування одягу барвниками для тканини

Єдиним дієвим способом повернути колишню красу кольорам вицвілого одягу є використання фарби. Техніки фарбування тканин дуже різні. Можна термічно фарбувати одяг. На ринку також є препарати, які можна додавати в барабан пральної машини.

2. Кава і чай для темних тканин

Інтенсивність кольорів темного одягу, особливо чорного, темно-коричневого і темно-синього, допоможе вам повернути міцний настій кави або чаю. Додайте літр настою в барабан пральної машини. Цей метод має допомогти відновити глибину чорного.

3. Настій листя волоського горіха

Ще один природний темний барвник – настій листя волоського горіха. Щоб посилити чорний колір, змочіть одяг у настої. Потім виперіть їх на програмі делікатного прання.

4. Оцет для кольорового одягу

Оцет допоможе вам зробити випраний одяг яскравішим. Однак, цей кухонний засіб набагато краще працює як профілактичний засіб, тобто запобігає вимиванню барвника з тканини.

Як зберегти колір тканини

Щоб не турбуватися про те, як відновити колір випраного одягу, варто зосередитися на тому, щоб зберегти його колір. І зробити це можна такими способами:

дотримуйтесь порад, як правильно прати речі, щоб вони надовго зберегли свою свіжість та інтенсивність кольору;

слідкуйте за температурою прання. Чим вона вища, тим більша ймовірність втрати кольору;

виверніть одяг навиворіт. Це стара хитрість наших бабусь. Таким чином ви захистите тканину;

не зловживайте засобами для виведення плям і відбілювачами для кольорового одягу;

розсортуйте свою білизну. Комбінуйте завантаження пральних машин за кольором: періть чорні речі лише з чорними речами (і використовуйте миючі засоби, призначені для чорних речей), червоні речі з червоними, сині речі з синіми речами. Також спробуйте сортувати свій одяг за типом тканини. Синтетику слід прати тільки з синтетикою, а натуральні тканини, наприклад, льон або бавовна, тільки з натуральними тканинами;