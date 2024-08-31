У кожному, навіть оскароносному фільмі можна знайти недоліки. Та часом цей недолік – відомий актор або актриса, які опинилися не в тому фільмі і не в тій ролі. Навіть якщо сценарист підготував чудову історію з вдалими діалогами, все може зіпсувати неякісне виконання. «Кіно 24» розповідає про фільми, у яких режисери помилилися з одним актором, який зіпсував враження про весь проєкт.

«Елвіс», Том Генкс у ролі Тома Паркера

Роль Елвіса Преслі стала проривом у кар'єрі Остіна Батлера, але титулований Том Генкс (на головному фото) зіпсував враження про стрічку, бо не зміг відтворити характер полковника Тома Паркера. У Генкса був дивний акцент та надмірна манірність, що завадило глядачам заглибитися в історію полковника, чиї стосунки з Елвісом були об'єктом обговорень серед музикантів.

«Бетмен: Початок» Кеті Голмс у ролі Рейчел Доуз

Перезапуск франшизи про Бетмена був приголомшливим. Проте Крістофер Нолан взяв на роль Рейчел Доуз, подруги дитинства та перше кохання Брюса Вейна, Кеті Голмс, у якої не було ніякої хімії з Крістіаном Бейлом. Романтичні сцени, які відображали історію Вейна, стали абсолютним провалом у фільмі.

«Дракула», Кіану Рівз у ролі Джонатана Харкера

Драматичні ролі – не фішка Кіану Рівза. Принаймні не на початку 90-х. Це довів фільм «Дракула». Кіану Рівзу англійський акцент не вдався, як і показати щирі почуття до героїні Вайнони Райдер.

«Робін Гуд: Принц злодіїв» Кевін Костнер у ролі Робіна Гуда

Робін Гуд – один з найвідоміших персонажів у художній літературі, а цей фільм про нього один з найкращих. Однак британський акцент Кевіна Костнера викликав радше сміх, а не захоплення. До того ж головного героя повністю затьмарила гра Алана Рікмана.