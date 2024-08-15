У нашій щотижневій добірці сьогодні – головна прем’єра науково-фантастичного фільму «Чужий: Ромул», а також зворушливий фільм про дружбу людини та пінгвіна та чудова анімація для усієї родини.

Чужий: Ромул

Alien: Romulus, режисер Феде Альварес, на головному фото

Колонізація космосу передбачає обстеження усього, що потрапляє в поле зору. На давно закинуту космічну станцію прибуває Рейн (Кейлі Спені) та її колеги. Разом вони мають оглянути пустуючі приміщення старого корабля. Їхня знахідка здатна змінити хід історії, адже це найнебезпечніша форма життя у Всесвіті.

Фільм «Чужий: Ромул» є сьомим фільмом франшизи «Чужий». За сценарієм події розгортаються у проміжок часу між подіями фільмів «Чужий» (1979) та «Чужі» (1986). Режисерське крісло цього разу посів Феде Альварес. Спільно з Родольфо Саягесом, з яким вони працювали над багатьма проектами («Зловісні мерці», «Техаська різанина бензопилою», «Не дихай»), він написав сценарій до фільму, використовуючи вигаданих Деном О'Бенноном персонажів та концепції. Рідлі Скотт, який режисував три з шести фільмів франшизи, зайнявся продюсуванням. Зйомки велися у Будапешті впродовж весни та початку літа 2023 року.

У кінотеатрах попереджають: фільм містить кілька сцен з тривалими спалахами світла, що можуть вплинути на глядачів, схильних до фоточутливої епілепсії, або таких, які мають інші фоточутливості.

Мій друг пінгвін

My Penguin Friend, режисер Девід Шурманн

Стрічка розповідає історію про молодого пінгвіна на ім'я Дін Дін, який розлучився зі своєю зграєю. Та одного разу його знаходить рибалка з розбитим серцем, і це стає початком неймовірно міцної дружби. У головних ролях – Жан Рено («Леон», «Код да Віні»), Адріана Барраза («Вавилон», «Сука-любов»).

Лендаріс

Lendarys, режисери Філіп Дюшен, Жан-Батист Кювельє

13-річний Зак живе у самісінькому центрі казкового королівства, наповненого магічними створіннями та чудернацькими зловісними монстрами. Він вивчає магію і мріє в досконалості оволодіти усіма чаклунськими тонкощами. Нещодавно його брат-близнюк Кайл зник. Хлопчика викрав злий чаклун. Аби розшукати брата, Зак вирушає у далеку подорож. Один він ніколи не здолав би цей шлях, тож разом з ним слідують Індіана, злочинець з таємничими здібностями, та Вово – кумедне кошлате створіння, яке теревенить без зупину. Дорогою на друзів чекають пастки, однак найважливіша битва зі злом попереду і програвати її не можна. Найціннішою зброєю у цій битві стане нефритовий камінь.

Фентезійний пригодницький мультфільм «Лендаріс» створено у співпраці мультиплікаторів із Франції та Канади. Над сценарієм та режисурою працював Філіп Дюшен. Співрежисер Жан-Батист Кювельє відповідав за дизайн персонажів та уявного світу. Над створенням візуальної концепції мультфільму він працював кілька років.