Вийшов перший офіційний трейлер 120-мільйонного блокбастера лауреата премії «Оскар» та «Золотої пальмової гілки» Френсіса Форда Копполи «Мегалополіс». Стрічка вийде в український прокат з 26 вересня, у тому числі і в форматі IMAX. Вперше фільм було продемонстровано в конкурсній програмі Каннського кінофестивалю.

Цезар Катіліна (Адам Драйвер) – геніальний архітектор та митець, який вміє зупиняти час та бачити крізь виміри. Він мріє створити Мегалополіс на руїнах занедбаної Імперії - колишнього Нью-Йорка, що потерпає від беззаконня, свавілля та корупції. Катіліна – частина Імперії, проте його гнітить питання: чи гідне суспільство Імперії порятунку?

Стрічка є справжнім magnum opus легендарного Френсіса Форда Копполи, адже на її втілення творець «Хрещеного батька» та «Апокаліпсису сьогодні» витратив близько 40 років, та навіть продав виноградники та виноробні, аби інвестувати кошти у фільм.

Культовий режисер зібрав у своєму новому фільмі зірковий склад. Головну роль Цезаря Катіліни виконує Адам Драйвер («Феррарі», «Дім Ґуччі», «Зоряні війни». Також у фільмі зінрали Шая ЛаБаф («Трансформери», «Лють»), Наталі Еммануель («Форсаж», «Гра престолів2) та зірка «Білого лотоса» й фільму «Операція “Фортуна”» Обрі Плаза. У масштабному фільмі Копполи зіграли також Джанкарло Еспозіто («Краще подзвоніть Солу»), а також Лоуренс Фішберн («Матриця»), сестра Копполи Талія Шайр («хрещений батько») та його племінник Джейсон Шварцман («Астероїд-Сіті»). Також у фільмі зіграли лауреати премій «Оскар» Джон Войт та Дастін Гоффман. Останній погодився на маленьки епізод.