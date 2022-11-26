50% споживачів на Львівщині досі залишаються без електрики
На Львівщині продовжують діяти аварійні відключення електрики
Станом на суботу, 26 листопада, 50% споживачів отримують електроенергію, ще половина досі залишаються без світла. Про це повідомили у «Львівобленерго».
Як ідеться у повідомленні, за розпорядженням «Укренерго», на Львівщині продовжують діяти аварійні відключення.
За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, без електроенергії у області залишаються без електроенергії 1072 населених пункти. 438 знеструмлені частково.
«Фахівці "Львівобленерго", "Укренерго" та ДСНС роблять все, щоб заживити максимум споживачів і щоб при цьому витримала тимчасова схема, за якою це роблять», – повідомив Максим Козицький.
Актуальну інформацію щодо відключень можна переглянути на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».
Зазначимо, що у Львові працює 18 пунктів обігріву першої хвилі, якими можна скористатися, щоб зарядити телефон і погрітися, коли вдома немає електропостачання.