Станом на суботу, 26 листопада, 50% споживачів отримують електроенергію, ще половина досі залишаються без світла. Про це повідомили у «Львівобленерго».

Як ідеться у повідомленні, за розпорядженням «Укренерго», на Львівщині продовжують діяти аварійні відключення.

За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, без електроенергії у області залишаються без електроенергії 1072 населених пункти. 438 знеструмлені частково.

«Фахівці "Львівобленерго", "Укренерго" та ДСНС роблять все, щоб заживити максимум споживачів і щоб при цьому витримала тимчасова схема, за якою це роблять», – повідомив Максим Козицький.