Лікар Андрій Бариляк дає настанови пацієнтці: пів року не співати, не кричати, не сваритися

Отоларингологи Університетської лікарні ЛНМУ повернули голос 52-річній мешканці Миколаєва, що на Львівщині, яка пів року не могла говорити, що викликало труднощі на роботі і суттєво ускладнювало життя. Причиною такого стану була пухлина голосових зв’язок, яку успішно видалили без розрізу шиї.

Пацієнтка пів року не могла розмовляти, що неабияк ускладнювало її життя. Жінка працює на кухні, де без спілкування ніяк не обійтися. Спершу думала, що голос повернеться, але ча сминав, а краще не ставало. Колеги радили їй не затягувати і звернутися до лікаря. Анна спершу звернулася до місцевого ЛОРа, а той скерував її на діагностику до фоніатра Університетської лікарні ЛНМУ, повідомили у лікарні.

Фоніатр – це вузькопрофільний оториноларинголог, який допомагає відновити голос, усунути хрипоту, вузлики, поліпи, а також лікує професійні порушення голосу у співаків, вчителів, дикторів або після перенесених інфекцій.

Під час обстеження спеціалісти виявили у жінки пухлину голосових зв'язок, вона перетискала їх що і призвело до втрати голосу. Пацієнтка звернулася вчасно, новоутвір був невеликого розміру, який треба було видалити. Жінці видалили пухлину без розрізу шиї.

Гістологія показала, що утворення доброякісне і не несе загрози для життя. Після операції жінка ще два тижні мовчала, а зараз вже може говорити і неабияк цьому рада. Хоч за звичкою ще інколи продовжує спілкуватися жестами. Ще пів року жінка не повинна співати, кричати, надто голосно розмовляти. Її ще чекає реабілітація у фоніатра, щоб прискорити загоєння рани після операції.

Отоларинголог-хірург Андрій Бариляк каже, що нині є доволі багато пацієнтів зі схожими проблемами, 10-15 щомісяця. Вони потребують комбінованого лікування. Інколи спершу лікування фоніатра, а тоді – хірурга, або навпаки. Головне, не затягувати з лікуванням і вчасно звертатися по допомогу.