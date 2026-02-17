Пацієнтка Тетяна з неврологом Орестом Семеряком

Спеціалісти клініки неврології і нейрохірургії Університетської лікарні ЛНМУ (кампус Мар’яна Панчишина) повернули 38-річній мешканці Львівщини здатність знову дихати, ковтати, говорити. За це пацієнтка боролася понад сім місяців.

Тетяна – дружина військового, який зараз захищає Україну на Покровському напрямку. Рік тому у їхній сім’ї народилася дитина. І вже за місяць після пологів стан жінки різко погіршився. Виникло двоїння в очах, сильна слабкість. Спершу це списували на втому, стрес, переживання. Так тривало понад сім місяців, повідомили у лікарні.

«Я робила МРТ, зверталася до окуліста та невролога. За всіма аналізами була здорова. Лише коли з’явився птоз (опущення повік), лікарі запідозрили міастенію», – каже Тетяна.

Міастенія, як пояснили в лікарні, – це хронічне аутоімунне захворювання, яке спричиняє патологічну втому та слабкість скелетних м’язів через порушення передачі нервових імпульсів. Хвороба може проявитися після інфекцій (грип, ковід), сильного стресу або навіть після пологів.

Невдовзі жінка опинилася у критичному стані: не могла ковтати, дихати й говорити. Місяць реанімації, лікування не дало результату. І тоді пацієнтку скерували до неврологів Університетської лікарні.

«До нас пацієнтка потрапила з генералізованою м’язовою слабкістю. Попереднє лікування не давало ефекту. Ми підібрали їй відповідну терапію і вже за два тижні Тетяна змогла говорити, їсти та самостійно дихати», – каже невролог Орест Семеряк.

За словами керівниці Клініки неврології та нейрохірургії, професорки Тетяна Негрич, форм міастенії є багато, і деякі складно піддаються лікуванню. Лише за останній місяць було п’ять пацієнтів у важкому стані. У складних випадках доводиться шукати індивідуальний шлях лікування. Діагностувати міастенію можна за допомогою спеціальних скринінгових досліджень, які проводять лікарі-неврологи.