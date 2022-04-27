Закарпатець увірвався в будинок сусіда рушницею

Мешканець села Поляна неподалік Сваляви влаштував стрілянину в будинку 57-річного сусіда. Конфлікт між односельчанами виник через встановлення паркану. Відомо також, що у момент інциденту нападник був п’яним і, прийшовши до помешкання сусіда, почав стріляти в нього із рушниці. Потерпілого з пораненнями доставили до лікарні. Закарпатцю за замах на вбивство загрожує до 15 років тюрми.

Як у середу, 27 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, виклик про стрілянину у селі Поляна, що поблизу Сваляви, надійшов поліцейським ввечері вівторка, 26 квітня. Заявниця повідомила, що до її будинку проник сусід зі зброєю та поранив її свекра.

«Між чоловіками стався конфлікт через встановлення паркану. 52-річний порушник, перебуваючи в стані сп’яніння, взяв рушницю та почав стріляти. Внаслідок чого було поранено 57-річного господаря будинку. Чоловіка доставили до лікарні, де йому надають необхідну меддопомогу», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на вбивство). Нападник зараз перебуває у СІЗО, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Розслідування триває.