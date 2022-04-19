У Луганській області 42-річний чоловік кинув гранату у поліцейських. Унаслідок вибуху двоє правоохоронців поранені, один загинув. Поліція оголосила чоловіка у розшук.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції, у понеділок, 18 квітня, поліцейські спільно з місцевою теробороною виявили 42-річного мешканця Лисичанська гранату.

Поліцейські намагалися вилучити в чоловіка боєприпас, однак він кинув вибухівку та вистрілив у бік правоохоронців. Внаслідок вибуху гранати старший оперуповноважений поліції Лисичанська загинув, ще двоє поліцейських отримали поранення.

42-річний чоловік із місця злочину втік. Поліція Луганщини ввела спеціальну поліцейську операцію, аби розшукати зловмисника. У поліції попросили мешканців Лисичанська самостійно порушника не затримувати, адже при собі він має зброю.