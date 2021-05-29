53-річний львів’янин на Mercedes збив підлітка на пішохідному переході
Хлопця з травмами забрали до лікарні, у нього перелом стопи
Автомобіль збив хлопця, який переходив дорогу через пішохідний перехід
У п’ятницю, 28 травня, на вул. Хуторівка водій на автомобілі Mercedes на пішохідному переході збив 16-річного хлопця. У прес-службі поліції повідомили, що у підлітка перелом стопи.
ДТП сталася на Сихові близько 13.10. За кермом авто був 53-річний львів’янин, який не звернув уваги на юнака, коли той переходив дорогу на пішохідному переході. Внаслідок наїзду 16-річний львів’янин отримав травми, його госпіталізували до лікарні. Виявилося, що у підлітка ще й перелом стопи.
У поліції відкрили кримінальне провадження. Водієві Mercedes загрожує до трьох років позбавлення волі, також суд може на три роки позбавити чоловіка права керувати машиною.
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