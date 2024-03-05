Берт Янссен з дружиною

Нідерландець Берт Янссен встановив рекорд і внесений до Книги рекордів Гіннеса як пацієнт, який найдовше живе з пересадженим серцем. Йому вдалося побити попередній рекорд канадця Гарольда Сокирка, який прожив із донорським органом майже 35 років. Нідерландень вважає своє життя доказом того, що з донорським серцем можна жити довго, повідомляє Reuters.

Берту Янссену було 17 років, коли йому поставили діагноз – кардіоміопатія, хвороба серцевого м’яза, через яку серцю важче перекачувати кров по тілу. За прогнозами лікарів, йому терміново потрібна була трансплантація серця, бо інакше йому залишалося жити не більше шість місяців.

У 1984 році в Нідерландах ще не проводили пересадок серця, тож кардіолог Альберт Маттарт скерував підлітка до лікарні Харфілд в Англії, де у червні цього ж року він отримав донорський орган. Донором став молодий чоловік, який загинув в автокатастрофі. Операцію з порятунку життя провів піонер трансплантології Магді Якуб.

«Я вважаю цей день важливішим за мій день народження», –каже Берт Янссен, якому зараз 57 років. Він одружений, має двох синів, захоплюється планерним спортом.

Зараз чоловік здоровий і у хорошій формі. Та через те, що його серцеві ліки дають побічний ефект, йому довелося дещо сповільнити темп життя.

«Я все ще роблю більш-менш те, що хочу, але в іншому темпі», – каже нідерландець

За словами кардіолога Каспера Ерлінгса, середня очікувана тривалість життя хворих на серце після трансплантації становить 16 років. Та Берт Янссен спростовує це: він живе з донорським серцем уже 39 років та 100 днів. Його досягнення внесли до Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд встановив канадець Гарольд Сокирка у 2021 році. який прожив з донорським органом 34 роки та 359 днів. Кардіолог каже, що після трансплантації пацієнти повинні вести здоровий спосіб життя та бути активними. Це те, що робить Берт Янссен.