57-річний водій Mercedes злетів з траси біля Львова і загинув
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Mercedes на швидкості з'їхав з дороги та врізався в дерево
У вівторок, 6 грудня, на трасі Львів-Самбір у селі Ставчани біля Львова легковик Mercedes злетів з дороги та врізався в дерево. У результаті 57-річний водій загинув.
Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 13:30 у селі Ставчани Оброшинської громади. 57-річний водій легковика Mercedes не впорався з керуванням, злетів з дороги в кювет, де автомобіль врізався в дерево. Від отриманих травм водій загинув на місці події.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
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