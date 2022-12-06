Mercedes на швидкості з'їхав з дороги та врізався в дерево

У вівторок, 6 грудня, на трасі Львів-Самбір у селі Ставчани біля Львова легковик Mercedes злетів з дороги та врізався в дерево. У результаті 57-річний водій загинув.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 13:30 у селі Ставчани Оброшинської громади. 57-річний водій легковика Mercedes не впорався з керуванням, злетів з дороги в кювет, де автомобіль врізався в дерево. Від отриманих травм водій загинув на місці події.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.