Внаслідок ДТП атомобіль Lanos розтрощило, водій загинув

У селі Словіта Львівського району трапилась смертельна ДТП між двома автомобілями – загинув 26-річний місцевий мешканець.

Як повідомили у поліції, ДТП сталась у понеділок, 5 грудня, близько 15:00 на дорозі Львів–Тернопіль в межах села Словіта Львівського району. Попередньо відомо, що зіткнулись автомобіль ЗАЗ Lanos під керуванням 26-річного мешканця району та мікроавтобус Renault Master, за кермом якого перебував 28-річний житель Тернополя.

Внаслідок наїзду водій легковика отримав травми, від яких помер на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.