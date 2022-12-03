Внаслідок аварії вантажівки розчавило, водії загинули на місці аварії

Ввечері п'ятниці, 2 грудня, біля смт Олесько сталася смертельна аварія, у якій загинули двоє чоловіків. Через зіткнення двох вантажівок, частину траси Київ – Чоп довелось перекрити більш ніж на 12 годин (станом на 09:45 траса ще перекрита, поліція організовує об'їзд). Наступного дня після ДТП, у поліції розповіли деталі аварії та уточнили, що загиблим водіям було 38 та 56 років.

Близько 19:35 на об'їзній Олеська зіткнулися дві вантажівки: Mercedes-Benz та Renault Premium. За даними поліції, водій вантажівки Renault Premium, 56-річний мешканець міста Олександрія Кіровоградської області, зіткнувся з фурою Mercedes-Benz, яким керував 38-річний мешканець одного з селищ Золочівського району.

На опублікованих поліцією фото видно, що у вантажівках перевозили будматеріали, які після зіткнення розсипались на дорозі (фото поліції)

Свідки аварії, зокрема військові медики, які проїздили повз, надавали першу медичну допомогу водіям. Проте врятувати чоловіків не вдалося. Від отриманих внаслідок ДТП травм обидва водії померли.

Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини смертельної аварії.