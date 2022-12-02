Траса Київ – Чоп перекрита через смертельну ДТП біля Олеська
В аварію потрапили дві вантажівки
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Обидві вантажівки розбиті вщент
У п’ятницю, 2 грудня, близько 21:30 сталась смертельна ДТП за участі двох вантажівок на трасі Київ – Чоп на об’їзній смт Олесько. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
«Автодорога Київ – Чоп на об'їзній населеного пункту Олесько (466 км) перекрита через смертельну ДТП між двома вантажівками. На місці події працюють усі необхідні служби», – ідеться в повідомленні.
ДТП біля Олеська на трасі Київ - Чоп. Фото патрульної поліції Львівської області
Інформація про причини ДТП та загиблих уточнюється.
Поліцейські організовують об'їзд через Олесько і закликають бути обережними на дорозі.
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