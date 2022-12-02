Обидві вантажівки розбиті вщент

У п’ятницю, 2 грудня, близько 21:30 сталась смертельна ДТП за участі двох вантажівок на трасі Київ – Чоп на об’їзній смт Олесько. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

«Автодорога Київ – Чоп на об'їзній населеного пункту Олесько (466 км) перекрита через смертельну ДТП між двома вантажівками. На місці події працюють усі необхідні служби», – ідеться в повідомленні.

ДТП біля Олеська на трасі Київ - Чоп. Фото патрульної поліції Львівської області

Інформація про причини ДТП та загиблих уточнюється.

Поліцейські організовують об'їзд через Олесько і закликають бути обережними на дорозі.