Від отриманих травм пасажирка Daewoo Lanos померла дорогою до лікарі

Ввечері четверга, 1 грудня, між селами Наварія та Малечковичі, що біля Львова, сталася смертельна аварія, у якій загинула 43-річна пасажирка Daewoo Lanos. Внаслідок зіткнення жінку затисло в авто, рятувальники витягли її за допомогою гідравлічних ножиць. Однак врятувати потерпілу медикам не вдалося.

Аварія сталася близько 20:40 на автодорозі Львів-Пустомити-Меденичі. Автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з Mercedes-Bens C 200.

За даними поліції, водій автомобіля Daewoo Lanos, 41-річний мешканець одного з сіл Львівського району, зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, яким керував 33-річний житель Перемишлян.

В аварії постраждали четверо людей, одна жінка - загинула (фото ДСНС)

Внаслідок зіткнення пасажирку Daewoo Lanos затисло в авто. Семеро рятувальників діставали її задопомогою гідравляних ножиць, яким розрізали автомобіль. Проте медикам, які прибули на місце аварії, врятувати 43-річну мешканку Львівського району не вдалося. Вона померла у кареті швидкої.

Сильні травми також отримали обидвоє водіїв, а ще двоє пасажирів Mercedes-Benz (38-річні чоловік та жінка) усі були госпіталізовані до львівської лікарні Святого Луки (колишня 8 лікарня).

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.