У середу, 10 вересня, на Львівщині зареєстрували черговий випадок лептоспірозу. 58-річний чоловік потрапив у реанімацію. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у неділю, 14 вересня.

Мешканець Самбірського району звернувся по медичну допомогу із симптомами: нудота, болі в ногах, жовтяниця, зменшення кількості сечі.

Хворого госпіталізували в КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» у відділення інтенсивної терапії з попереднім діагнозом «лептоспіроз». Стан пацієнта важкий. Пацієнту в стаціонарі надають необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.

Від початку року – зафіксовано 15 випадків, з них один – летальний.

Лептоспіроз — небезпечна інфекційна хвороба, спричинена бактерією Leptospira. Ризик заразитися більший під час відпочинку, риболовлі, роботи на природі. Саме в цю пору зростає ризик інфікування лептоспірозом, оскільки із сечею гризунів або інших тварин збудник потрапляє у воду, ґрунт чи на харчові продукти.

Де можна заразитися:

під час купання або риболовлі у заражених водоймах;

при сінокосі у місцевостях з підвищеною вологістю;

під час обробки риби, догляду за хворими чи інфікованими тваринами.

Збудник, бактерія Leptospira, потрапляє в організм навіть через мікропошкодження шкіри та слизових оболонок. Людина не передає лептоспіроз іншим людям.

Як розпізнати лептоспіроз:

симптоми схожі на грип або Covid-19;

висока температура;

озноб;

головний біль;

сильний біль у литкових м'язах;

нудота, блювання, діарея;

жовтяниця;

почервоніння очей.

Як уберегтися: