58-річний мешканець Львівщини потрапив в реанімацію через лептоспіроз
У середу, 10 вересня, на Львівщині зареєстрували черговий випадок лептоспірозу. 58-річний чоловік потрапив у реанімацію. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у неділю, 14 вересня.
Мешканець Самбірського району звернувся по медичну допомогу із симптомами: нудота, болі в ногах, жовтяниця, зменшення кількості сечі.
Хворого госпіталізували в КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» у відділення інтенсивної терапії з попереднім діагнозом «лептоспіроз». Стан пацієнта важкий. Пацієнту в стаціонарі надають необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.
Від початку року – зафіксовано 15 випадків, з них один – летальний.
Лептоспіроз — небезпечна інфекційна хвороба, спричинена бактерією Leptospira. Ризик заразитися більший під час відпочинку, риболовлі, роботи на природі. Саме в цю пору зростає ризик інфікування лептоспірозом, оскільки із сечею гризунів або інших тварин збудник потрапляє у воду, ґрунт чи на харчові продукти.
Де можна заразитися:
- під час купання або риболовлі у заражених водоймах;
- при сінокосі у місцевостях з підвищеною вологістю;
- під час обробки риби, догляду за хворими чи інфікованими тваринами.
Збудник, бактерія Leptospira, потрапляє в організм навіть через мікропошкодження шкіри та слизових оболонок. Людина не передає лептоспіроз іншим людям.
Як розпізнати лептоспіроз:
- симптоми схожі на грип або Covid-19;
- висока температура;
- озноб;
- головний біль;
- сильний біль у литкових м'язах;
- нудота, блювання, діарея;
- жовтяниця;
- почервоніння очей.
Як уберегтися:
- уникати небезпечних водойм: не купатися й не ловити рибу у місцях, де можуть бути інфіковані тварини (особливо біля водопою худоби);
- захищати шкіру: використовувати захисний одяг і рукавички під час риболовлі, купання, роботи з вологим ґрунтом;
- дотримуватися гігієни;
- захищати продукти й питну воду від мишовидних гризунів;
- проводити дератизацію – винищення щурів і мишей;
- вакцинувати тварин – як домашніх, так і сільськогосподарських.