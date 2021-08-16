58-річний рибалка потонув в озері на Львівщині
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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З озера на Львівщині витягли тіло загиблого рибалки
У неділю, 15 серпня, у селі Куткір поблизу Буська на Львівщині у місцевому ставку знайшли тіло 58-річного рибалки, який зник напередодні.
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У департаменті цивільного захисту ЛОДА розповіли, що 58-річний мешканець села Куткір Красненської громади, що за 13 км від Буська, вранці суботи, 14 серпня, пішов рибалити на місцевий ставок і не повернувся додому.
У неділю зранку, 15 серпня, близько 8:30 його тіло знайшли та витягли з води працівники поліції. Обставини загибелі чоловіка наразі встановлюють.
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