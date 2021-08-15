У Ясниському кар'єрі під час купання потонув чоловік

У неділю, 15 серпня, під час купання у Ясниському кар’єрі, що за 20 км від Львова, втопився 31-річний чоловік.

У Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини розповіли, що трагічний інцидент трапився у неділю на кар’єрі у селі Ясниська Яворівського району. Там втопився 31-річний мешканець села Лавриків, що на Жовківщині. Близько 15:00 його тіло водолази витягли з води на берег.

Тіло утопленика на берег витягли водолази (фото рятувальників)

Рятувальники застерігають про небезпеку купання у Ясниському кар’єрі, адже там велика глибина. Це промисловий об’єкт, з дна озера викачують пісок, тому глибина постійно збільшується. Окрім того, там є небезпечні підводні течії, можуть схопити судоми, навіть, якщо людина добре плаває.