Після чотирьох годин пошуків тіло утопленика витягли на берег

У четвер, 13 серпня, у селі Костенів Перемишлянської громади на Львівщині в місцевому озері потонув 52-річний чоловік.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА, трагічний інцидент трапився 12 серпня близько 13:00 у селі Костенів Перемишлянської громади. На місцевому озері втопився 52-річний мешканець села Під’ярків Бібрської громади.

52-річний чоловік втопився в озері у селі Костенів (фото рятувальників)

Пошуки утопленика тривали майже чотири години. Близько 17:00 тіло чоловіка на берег витягли водолази центральної рятувальної служби Львівської області.

Обставини події встановлюють правоохоронці.