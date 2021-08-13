52-річний чоловік втопився в озері на Львівщині
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Після чотирьох годин пошуків тіло утопленика витягли на берег
У четвер, 13 серпня, у селі Костенів Перемишлянської громади на Львівщині в місцевому озері потонув 52-річний чоловік.
Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА, трагічний інцидент трапився 12 серпня близько 13:00 у селі Костенів Перемишлянської громади. На місцевому озері втопився 52-річний мешканець села Під’ярків Бібрської громади.
52-річний чоловік втопився в озері у селі Костенів (фото рятувальників)
Пошуки утопленика тривали майже чотири години. Близько 17:00 тіло чоловіка на берег витягли водолази центральної рятувальної служби Львівської області.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
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