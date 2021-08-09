40-річна жінка втопилася в озері в Трускавці
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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У місцевому озері в Трускавці потонула жінка
У неділю, 8 серпня, у Трускавці на Львівщині в озері потонула 40-річна місцева мешканка.
У департаменті цивільного захисту ЛОДА розповіли, що інцидент трапився близько 21:30 вечора 8 серпня. У місцевому озері в Трускавці втопилася 40-річна мешканка міста. Її тіло на берег витягли місцеві жителі.
Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
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