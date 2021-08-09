У місцевому озері в Трускавці потонула жінка

У неділю, 8 серпня, у Трускавці на Львівщині в озері потонула 40-річна місцева мешканка.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА розповіли, що інцидент трапився близько 21:30 вечора 8 серпня. У місцевому озері в Трускавці втопилася 40-річна мешканка міста. Її тіло на берег витягли місцеві жителі.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.