СБУ затримала 58-річного іноземця, який наразі проживає у Мукачеві, за поширення проросійських публікацій, приниження України та українських військових, а також дискредитацію влади і висміювання обороноздатності країни. За скоєне чоловікові загрожує до трьох років тюрми.

Як у вівторок, 9 серпня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, іноземець вже тривалий час живе у Мукачеві, натомість поширював принизливі публікації про українців та патріотизм. За даними СБУ, у своїх дописах у соцмережах 58-річний чоловік відверто принижував Україну та українців та дискредитував ЗСУ. Правоохоронці не називають, громадянином якої країни є 58-річний мешканець Мукачева.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що іноземець також публічно поширював відео, спрямоване на дискредитацію української влади, військових і патріотичних українців.

«Підтвердженням цьому є висновок проведеної судової лінгвістичної експертизи. У ньому вказано, що підозрюваний негативно висловлювався щодо громадян України, переконував, що українська влада вчиняє злочинні дії проти мирного населення східних областей країни, висміював обороноздатність держави тощо», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У поліції Закарпаття додають, що 58-річний зловмисник відкрито висловлював своє негативне ставлення до українського народу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх національності). За скоєне іноземцю загрожує до трьох років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.