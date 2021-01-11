5-річній Соломії з пухлиною головного мозку терміново потрібний дорогий медпрепарат
Вартість однієї упаковки препарату «Тафінлар» – 48 тис. грн. Він потрібний для стримування росту пухлини
Львів’ян і усіх небайдужих людей БФ «Із янголом на плечі» просить допомогти зібрати гроші на дорогі ліки для 5-річної Соломійки Євтушок, яка тривалий час бореться з важкою недугою – пухлиною головного мозку.
Про це у Facebook повідомив директор благодійного фонду «Із янголом на плечі» Юрій Федечко.
«Соломійка – дівчинка з онкодіагнозом (пухлина). Після спеціального дослідження пухлини, в ній було виявлено мутацію BRAF V600E. Препарат Тафінлар (Дебрафеніб) є таргетною терапією і призначається для лікування пацієнтів з неоперабельними пухлинами, в клітинах яких виявлені дані мутації. Цей препарат необхідний для стримування росту пухлини», – написав Юрій Федечко.
Він також повідомив, що після того, як хіміотерапія перестала давати результати і пухлина почала знову рости, дівчинка з липня 2020 року почала приймати цей препарат.
«Після останнього МРТ лікарями було підтверджено ефективність використання Тафінлару і стримування росту пухлини. Упаковки таблеток в теперішньому дозуванні вистачає приблизно на 2-2,5 місяці. Вартість упаковки – 48 000 грн . Просимо допомогти молодій сім’ї назбирати кошти на препарат Тафінлар», – пише Юрій Федечко.
Юрій Федечко повідомив ZAXID.NET, що батько дівчинки – прикордонник, служить у Львові. Соломійка перебуває на обліку у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.
Гроші можна перерахувати за реквізитами:
Картка Приват 4731219630509465 – Євтушок Тетяна Вікторівна (мама)
Також можна надсилати на реквізити фонду :
Отримувач БО БФ ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ
Картка Приватбанку для фонду :
5169 3305 2176 1400
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 41411833
Рахунок UA173052990000026009001002960
Призначення : благодійний внесок
Банк: ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833
рахунок UA913253650000026008011024214
Призначення : благодійний внесок