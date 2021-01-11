Медпрепарат «Тафінлар», який конче потрібний Софійці, стримує ріст пухлини

Львів’ян і усіх небайдужих людей БФ «Із янголом на плечі» просить допомогти зібрати гроші на дорогі ліки для 5-річної Соломійки Євтушок, яка тривалий час бореться з важкою недугою – пухлиною головного мозку.

Про це у Facebook повідомив директор благодійного фонду «Із янголом на плечі» Юрій Федечко.

«Соломійка – дівчинка з онкодіагнозом (пухлина). Після спеціального дослідження пухлини, в ній було виявлено мутацію BRAF V600E. Препарат Тафінлар (Дебрафеніб) є таргетною терапією і призначається для лікування пацієнтів з неоперабельними пухлинами, в клітинах яких виявлені дані мутації. Цей препарат необхідний для стримування росту пухлини», – написав Юрій Федечко.

Він також повідомив, що після того, як хіміотерапія перестала давати результати і пухлина почала знову рости, дівчинка з липня 2020 року почала приймати цей препарат.

«Після останнього МРТ лікарями було підтверджено ефективність використання Тафінлару і стримування росту пухлини. Упаковки таблеток в теперішньому дозуванні вистачає приблизно на 2-2,5 місяці. Вартість упаковки – 48 000 грн . Просимо допомогти молодій сім’ї назбирати кошти на препарат Тафінлар», – пише Юрій Федечко.

Юрій Федечко повідомив ZAXID.NET, що батько дівчинки – прикордонник, служить у Львові. Соломійка перебуває на обліку у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.

Гроші можна перерахувати за реквізитами:

Картка Приват 4731219630509465 – Євтушок Тетяна Вікторівна (мама)

Також можна надсилати на реквізити фонду :

Отримувач БО БФ ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ

Картка Приватбанку для фонду :

5169 3305 2176 1400

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ЄДРПОУ 41411833

Рахунок UA173052990000026009001002960

Призначення : благодійний внесок

Банк: ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833

рахунок UA913253650000026008011024214

Призначення : благодійний внесок