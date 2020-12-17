Дитячий онколог Роман Кізима зі своїми пацієнтами

13-16 грудня у японському місті Нагано проходив всесвітній конгрес з дитячої нейроонкології, на якому провідні дитячі онкологи світу ділилися найсучасішими методами лікування раку головного мозку у дітей, розповідали про труднощі, з якими довелося зіткнутися. Україну на ньому представляли лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. З доповіддю виступав дитячий онколог Центру Роман Кізима.

Міжнародна асоціація дитячих онкологів, як повідомив ZAXID.NET Роман Кізима, такі конгреси проводить кожні два роки. На них з’їжджаються провідні дитячі онкологи, науковці зі всього світу, аби обмінятися досвідом лікування різних видів раку у дітей, розповісти про найновіші методики лікування.

Цього року тема конгресу «Злоякісні пухлини головного мозку у дітей». Через пандемію коронавірусу не всі доповідачі змогли прибути до Японії. Частина онкологів працювали в режимі онлайн.

«У нашому Центрі є багато пацієнтів зі злоякісними пухлинами головного мозку зі всієї України. Ми працюємо з різними лікарнями, в яких проводять операції на головному мозку і після них пацієнти приїжджають на подальше лікування до нас. Ми проаналізували труднощі лікування однієї з найважчих груп онкохворих пацієнтів – дітей з рецидивами медулобластоми. Але це не є моя власна робота. Це робота групи лікарів: анестезіологів, невропатологів, хірургів, онкологів Центру і наших партнерів: з київського ОХМАТДИТу, Інституту нейрохірургії А.Ромоданова, дитячої нейрохірургії львівської міської дитячої лікарні та інших», – каже Роман Кізима.

Два роки тому Роман Кізима був на такому конгресі в Японії. Цього року доповідь робив онлайн серед ночі, оскільки є різниця в часі. За його словами, регулярна участь у таких конгресах дозволяє мати контакт з найкращими онкологами світу, бути в курсі того, які новітні методи лікування використовують у тій чи іншій країні й використовувати їх в Україні, зокрема, у Львові.

Участь у таких конгресах, за словами дитячого онколога, має ще один плюс – дає можливість Україні брати участь у міжнародних наукових програмах і включати наших онкохворих дітей у міжнародні реєстри. Що це означає?

Скажімо, у Львові у маленького пацієнта діагностували важку форму раку головного мозку, який зустрічається рідко і важко піддається лікуванню. Цим пацієнтом, як каже Роман Кізима, опікується не лише лікар, який його лікує, а й провідні онкологи світу, науковці. Пацієнту присвоюють певний номер (його прізвище, місце проживання не розголошується) і вносять в міжнародний реєстр. Онкологи з інших країн бачать, що в Україні, саме у Львові, є дитина з такими проблемами і підключаються до його лікування, допомагають обрати стратегію його лікування, корегують її. Скажімо, львівський онколог не може знати, що в даний час відбувається з пацієнтом з таким же ж захворюванням у Берліні, Нагано чи Нью-Йорку. Якщо у їхніх пацієнтів є прогрес в лікуванні, лікарі відразу повідомляють про це в системі і львівський лікар може з цим ознайомитися і застосувати такий підхід для лікування дитини у Львові.